Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями — Finance.ua

Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями Сьогодні 02:37 — Технології&Авто

Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями

У Барселоні 26−29 лютого пройде виставка Mobile World Congress 2024 (MWC), на яку найбільші виробники електроніки традиційно привозять свої новинки. Lenovo представить там низку нових ноутбуків, один з яких буде вкрай незвичайним — з основним прозорим дисплеєм.

Про це пише Windows Report, який поділився першими зображеннями гаджета.

Зображення: windowsreport.com

Зважаючи на ці кадри, кришка ноутбука з екраном має безрамковий дизайн і практично повністю прозора в неактивному вигляді, коли зображення не виводиться на панель.

Нижня панель теж є дисплеєм, який служить для виведення сенсорної клавіатури. У закритому положенні складається враження, що кнопки з підсвічуванням просто прикриті склом.

Зображення: windowsreport.com

Ймовірно, це лише концепт, який продемонструє можливість створення таких пристроїв. Однак таким же концептом колись був і ноутбук Lenovo із двома звичайними екранами, і згодом він таки вийшов у серію під назвою Yoga Book 9i.

t4 За матеріалами:

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