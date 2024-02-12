Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями — Finance.ua

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Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями

Технології&Авто
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Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями
Lenovo готує ноутбук із двома дисплеями
У Барселоні 26−29 лютого пройде виставка Mobile World Congress 2024 (MWC), на яку найбільші виробники електроніки традиційно привозять свої новинки. Lenovo представить там низку нових ноутбуків, один з яких буде вкрай незвичайним — з основним прозорим дисплеєм.
Про це пише Windows Report, який поділився першими зображеннями гаджета.
Зображення: windowsreport.com
Зображення: windowsreport.com
Зважаючи на ці кадри, кришка ноутбука з екраном має безрамковий дизайн і практично повністю прозора в неактивному вигляді, коли зображення не виводиться на панель.
Нижня панель теж є дисплеєм, який служить для виведення сенсорної клавіатури. У закритому положенні складається враження, що кнопки з підсвічуванням просто прикриті склом.
Зображення: windowsreport.com
Зображення: windowsreport.com
Ймовірно, це лише концепт, який продемонструє можливість створення таких пристроїв. Однак таким же концептом колись був і ноутбук Lenovo із двома звичайними екранами, і згодом він таки вийшов у серію під назвою Yoga Book 9i.
За матеріалами:
t4
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