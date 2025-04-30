Лексус відкрив новий дилерський центр: «Лексус Київ Аеропорт» — Finance.ua

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Лексус відкрив новий дилерський центр: «Лексус Київ Аеропорт»

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Лексус відкрив новий дилерський центр: «Лексус Київ Аеропорт»
Лексус відкрив новий дилерський центр: «Лексус Київ Аеропорт»
Київ, Україна — Новий дилерський центр Lexus «Лексус Київ Аеропорт» офіційно відкрито. Розташований у безпосередній близькості до аеропорту Бориспіль за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, 39.
Новий центр пропонує широкий спектр послуг для автомобілістів, включаючи продаж автомобілів, сервісне обслуговування, а також індивідуальні консультації. Тут можна ознайомитися з останніми моделями Lexus, пройти тест-драйв і отримати професійну допомогу в підборі автомобіля, який найбільше відповідає потребам клієнта. Ексклюзивно для кожного клієнта є можливість відчути авто на швидкісній трасі та на спеціально розробленому оф-роуд треку.

Інновації та комфорт для клієнтів

У новому дилерському центрі «Лексус Київ Аеропорт» використані сучасні технології та інтер’єр, що відповідає найвищим стандартам бренду. Клієнти можуть насолоджуватися комфортом у просторих шоу-румах, а також отримати доступ до новітніх інновацій. Новинкою для клієнтів є маленький кінотеатр та лаундж кімната з масажними кріслами, що забезпечить максимальний комфорт в період очікування.
Лексус відкрив новий дилерський центр: «Лексус Київ Аеропорт»
Особливу увагу приділено кваліфікації персоналу, який проходить регулярні тренінги та має високу експертизу у сфері продажу та обслуговування автомобілів Lexus. Це гарантує високий рівень сервісу та індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Шлях до екологічного майбутнього

Один із акцентів нового дилерського центру — це екологічні ініціативи бренду Lexus. Центр активно підтримує стратегію сталого розвитку, представляючи новітні моделі з гібридними і електричними технологіями, що відповідають міжнародним стандартам екологічної безпеки.

Відкриття: зручність для клієнтів та партнерів

«Лексус Київ Аеропорт» розташований на зручній локації, що дозволяє не лише тим, хто проживає в Києві, але й бізнес-подорожуючим, мати зручний доступ до всіх послуг. Крім того, відкриття нового центру відображає стратегічне прагнення бренду Lexus розширювати свою присутність в Україні, створюючи нові можливості для своїх клієнтів.
Лексус відкрив новий дилерський центр: «Лексус Київ Аеропорт»
З новим дилерським центром Lexus планує ще більше зміцнити свої позиції на українському ринку і задовольняти потреби навіть найвибагливіших автолюбителів.
Лексус Київ Аеропорт
  • м. Київ, вул. Київська 39, с. Чубинське, Бориспільський р-н
  • Інфодовідка: +380 44 390 9390
  • kyiv-airport.lexus.ua
За матеріалами:
kyiv-airport.lexus.ua
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