Легендарні Google Glass повертаються, але вже з іншим функціоналом — Finance.ua

Легендарні Google Glass повертаються, але вже з іншим функціоналом

Фото:mashable

Розробники представили оновлену версію Google Glass на презентації Google I/O 2022, що відбулася 11 травня. У демонстраційному відео була показана лише одна можливість гаджета — здатність синхронного перекладу з виведенням тексту на лінзу.

Незрозуміло, чи будуть інші опції у гаджета, оскільки попередній багатофункціональний пристрій неодноразово зазнавав критики. Через можливість непомітно вести відеозйомку, у ряді країн використання Google Glass було спірним з погляду втручання в особисте життя. В одному з барів Сіетла носіння цих окулярів навіть заборонили, а подекуди їх вважали мало не шпигунським пристроєм.

Крім того, гаджет звинувачували у можливій шкоді для зору.

У результаті в січні 2015 року Google припинив продаж окулярів доповненої реальності без пояснення причин. У той же час розробники не закрили проект, а вирішили перезапустити його, розпочавши роботу буквально з нуля.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.