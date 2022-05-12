Легендарні Google Glass повертаються, але вже з іншим функціоналом — Finance.ua
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Легендарні Google Glass повертаються, але вже з іншим функціоналом

Вчора 22:43Технології&Авто
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Фото:mashableФото:mashable
Розробники представили оновлену версію Google Glass на презентації Google I/O 2022, що відбулася 11 травня. У демонстраційному відео була показана лише одна можливість гаджета — здатність синхронного перекладу з виведенням тексту на лінзу.
Незрозуміло, чи будуть інші опції у гаджета, оскільки попередній багатофункціональний пристрій неодноразово зазнавав критики. Через можливість непомітно вести відеозйомку, у ряді країн використання Google Glass було спірним з погляду втручання в особисте життя. В одному з барів Сіетла носіння цих окулярів навіть заборонили, а подекуди їх вважали мало не шпигунським пристроєм.
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Крім того, гаджет звинувачували у можливій шкоді для зору.
У результаті в січні 2015 року Google припинив продаж окулярів доповненої реальності без пояснення причин. У той же час розробники не закрили проект, а вирішили перезапустити його, розпочавши роботу буквально з нуля.
За матеріалами: НВ
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