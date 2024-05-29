Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу — Finance.ua

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Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу

Технології&Авто
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Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу
Відома програма для обміну повідомленнями «аська», якою вже 14 років володіє російська Mail.ru Group, припиняє роботу 26 червня.
ICQ, яка була дуже популярною в 1990-х і 2000-х, припинить своє існування 26 червня. Натомість російські власники платформи пропонують використовувати месенджери VK.
ICQ була розроблена ізраїльською компанією Mirabilis та вийшла у 1996 році. У 1998 році компанію викупила AOL, американська медіакомпанія, що є дочірнім підприємством Verizon Communications та володіє вебсайтами The Huffington Post, TechCrunch та Engadget. Саме під керівництвом AOL ICQ досягла піка своєї популярності: на початку 2000-х кількість її користувачів досягла 100 мільйонів.
У 2010 році російський фонд Digital Sky Technologies (пізніше перейменований на Mail.ru Group) придбав сервіс ICQ у компанії AOL за 187,5 мільйонів доларів. Дотепер програма функціонувала, але не перебувала в активній розробці. Остання версія програми вийшла у квітні минулого року.
російська компанія Mail.Ru Group, тепер відома як VK, крім ICQ, має серед активів соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники», онлайн-ігри, сервіси доставлення їжі тощо. Платформи компанії заблоковані в Україні з 2017 року. Обмеження було запроваджене в рамках санкції проти росії, введених через анексію Криму та агресію на сході України. 15 квітня 2023 року Україна ввела нові санкції проти VK терміном на 10 років.
За матеріалами:
НВ
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