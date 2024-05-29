Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу — Finance.ua

Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу Сьогодні 07:02 — Технології&Авто

Легендарна ICQ назавжди припиняє роботу

Відома програма для обміну повідомленнями «аська», якою вже 14 років володіє російська Mail.ru Group, припиняє роботу 26 червня.

ICQ, яка була дуже популярною в 1990-х і 2000-х, припинить своє існування 26 червня. Натомість російські власники платформи пропонують використовувати месенджери VK.

ICQ була розроблена ізраїльською компанією Mirabilis та вийшла у 1996 році. У 1998 році компанію викупила AOL, американська медіакомпанія, що є дочірнім підприємством Verizon Communications та володіє вебсайтами The Huffington Post, TechCrunch та Engadget. Саме під керівництвом AOL ICQ досягла піка своєї популярності: на початку 2000-х кількість її користувачів досягла 100 мільйонів.

У 2010 році російський фонд Digital Sky Technologies (пізніше перейменований на Mail.ru Group) придбав сервіс ICQ у компанії AOL за 187,5 мільйонів доларів. Дотепер програма функціонувала, але не перебувала в активній розробці. Остання версія програми вийшла у квітні минулого року.

російська компанія Mail.Ru Group, тепер відома як VK, крім ICQ, має серед активів соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники», онлайн-ігри, сервіси доставлення їжі тощо. Платформи компанії заблоковані в Україні з 2017 року. Обмеження було запроваджене в рамках санкції проти росії, введених через анексію Криму та агресію на сході України. 15 квітня 2023 року Україна ввела нові санкції проти VK терміном на 10 років.

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