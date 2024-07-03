Leapmotor випустив шестимісний електричний кросовер за $22 000 — Finance.ua

Leapmotor випустив шестимісний електричний кросовер за $22 000 03.07.2024, 01:45 — Технології&Авто

Leapmotor випустив шестимісний електричний кросовер за $22 000

Компанія Leapmotor, партнером якої є концерн Stellantis, випустила новий електричний кросовер під назвою C16 у Китаї. Що стосується розмірів, кросовер має довжину 4915 мм, ширину 1905 мм і висоту у 1770 мм, а колісна база дорівнює 2825 мм.

Інтер’єр відрізняється мінімалістичним дизайном, крім цифрової панелі приладів, «плаваючої» інформаційно-розважальної системи та шкіряного керма. Вже в «базі» шестимісний електромобіль оснащений двозонною системою клімат-контролю та бездротовим зарядним пристроєм для смартфона на 15 Вт.

За доплату покупці отримають тризонний клімат-контроль, а також підігрів та вентиляцію сидінь першого та другого ряду. Клієнти також можуть отримати аудіосистему преміум-класу з 21 динаміком, 15,6-дюймову розважальну систему на задньому ряду та інтелектуальну систему допомоги водієві, яка використовує датчик lidar.

Авто приводиться у рух 1,5-літровим двигуном, який служить генератором для заряду акумуляторної батареї ємністю 28,4 кВт*год і встановленого ззаду електромотора потужністю 228 к.с. Силова установка дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 8,5 секунди та проїжджати до 200 км лише на електротязі.

Клієнти також можуть отримати повністю електричний варіант, який має літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 67,7 кВт*год. Він оснащений оновленим двигуном, який видає 288 к.с. і 360 Нм. Електромобіль може розганятися з місця до 100 км/год за 6,4 секунди. Водії також зможуть проїжджати до 520 км на одному заряді батареї. Ціна на версію з ДВЗ починається від 21 439 доларів, а електрична модель коштує від 22 264 доларів.

Autogeek За матеріалами:

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