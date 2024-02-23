Латвія забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі — Finance.ua
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Латвія забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі

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Сейм Латвії затвердив поправки до закону «Про розвиток села і сільського господарства», які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.
Про це повідомляє Delfi.
Закон забороняє ввезення або імпорт сільськогосподарської та кормової продукції до Латвії з росії та білорусі, навіть якщо продукція цих країн ввозиться до Латвії з третіх країн.
Закон набере чинності після його проголошення президентом.
Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а потім може бути продовжена, якщо буде така необхідність.
Латвія, як країна, що межує з росією, прагне до якнайшвидшого розриву економічних зв’язків з країною-агресором, щоб захистити свою безпеку. Ця ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної політики санкцій Європейського Союзу.
Закон спрямований на те, щоб не дати державним бюджетам країн-агресорів та підприємствам цих країн отримати додаткові доходи від експорту своєї продукції до Латвії, тим самим сприяючи можливості продовження війни в Україні.
Заборона буде поширюватися на випуск продукції у вільний обіг, за винятком пропуску у вільний обіг з метою доставки продукції одержувачу в іншій країні-члені ЄС, звільненої від податку на додану вартість.
За матеріалами:
Економічна Правда
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