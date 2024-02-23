Латвія забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі — Finance.ua

Латвія забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі Сьогодні 10:33

Сейм Латвії затвердив поправки до закону «Про розвиток села і сільського господарства», які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

Закон забороняє ввезення або імпорт сільськогосподарської та кормової продукції до Латвії з росії та білорусі, навіть якщо продукція цих країн ввозиться до Латвії з третіх країн.

Закон набере чинності після його проголошення президентом.

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а потім може бути продовжена, якщо буде така необхідність.

Латвія, як країна, що межує з росією, прагне до якнайшвидшого розриву економічних зв’язків з країною-агресором, щоб захистити свою безпеку. Ця ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної політики санкцій Європейського Союзу.

Закон спрямований на те, щоб не дати державним бюджетам країн-агресорів та підприємствам цих країн отримати додаткові доходи від експорту своєї продукції до Латвії, тим самим сприяючи можливості продовження війни в Україні.

Заборона буде поширюватися на випуск продукції у вільний обіг, за винятком пропуску у вільний обіг з метою доставки продукції одержувачу в іншій країні-члені ЄС, звільненої від податку на додану вартість.

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