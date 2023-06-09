Латвія виділила Україні 200 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву Каховської греблі — Finance.ua
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Латвія виділила Україні 200 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву Каховської греблі

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Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш повідомив про рішення його уряду виділити Україні 200 тисяч євро для допомоги після підриву росією Каховської ГЕС.
Про це повідомляє «Європейська правда».
«Латвія залишається непохитною у своїй підтримці України. Сьогодні уряд, за пропозицією МЗС, вирішив виділити Україні 200 тисяч євро для допомоги у подоланні екологічної та гуманітарної кризи, спричиненої руйнуванням росією греблі Каховської ГЕС», — заявив Каріньш у своєму Twitter.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Економічна Правда
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