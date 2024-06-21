Land Rover відродить знамениту модель у новому форматі — Finance.ua

Land Rover відродить знамениту модель у новому форматі Сьогодні 05:25 — Технології&Авто

Land Rover відродить знамениту модель у новому форматі

Land Rover збирається оновити модель Freelander. Під цією назвою випустять ціле сімейство кросоверів.

Про це повідомляє британське видання Autocar.

Як відомо, Land Rover змінив стратегію і випускатиме авто під окремими брендами Defender, Discovery та Range Rover. Тепер стало відомо, що до них долучиться Freelander.

Під маркою Freelander планують продавати електромобілі. Їх будуть випускати в Китаї та розроблятимуть спільно з концерном Chery.

Саме в Chery передадуть Land Rover електричну платформу E0X для Freelander. Тобто електромобілі Freelander будуть «родичами» моделей Chery Exeed.

Архітектура E0X дозволяє створювати електричні кросовери із заднім та повним приводом та із 800-вольтними силовими установками потужністю до 562 сил.

Електромобілі Chery Exeed оснащують батареями ємністю до 98 кВт∙год. Зокрема, кросовер Exeed Exlantix ET здатен проїхати до 760 км без підзарядки.

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