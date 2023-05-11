Lancia анонсувала чотири нові моделі — Finance.ua

Lancia анонсувала чотири нові моделі Сьогодні 07:21 — Технології&Авто

Lancia анонсувала чотири нові моделі

Знаковий бренд Lancia активно готується до свого відродження — заявлено, що в рамках перезапуску марки вона отримає новий фірмовий дизайн у концепції Pu+Ra.

Першим провісником наступного розділу в історії італійського автовиробника став футуристичний прототип Lancia Pu + Ra HPE, за яким відбувся анонс вже більш приземлених моделей. До кінця поточного десятиліття Lancia випустить як мінімум чотири нові моделі. Звичайно, всі нові моделі будуть електромобілями.

Першим новим поколінням Lancia стане хетчбек Lancia Ypsilon, який вийде в 2024 році. Роком пізніше, 2025-го, з’явиться його «заряджена» модифікація HF. Слідом на ринку з’явиться кросовер, без якого неможливо уявити жодну сучасну марку.

У 2026 відбудеться прем'єра електричного кросовера, який раніше був анонсований як Lancia Aurelia, але в результаті перейменований в Lancia Gamma. На 2027 новинок не заявлено, а в 2028 буде показаний хетчбек Lancia Delta нового покоління.

Більш детальна інформація про новинки, які поки що представлені виключно у форматі найменувань з датами дебюту, розкриватиметься ближче до офіційної прем'єри кожної з новинок.

Телеканал 24 За матеріалами:

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