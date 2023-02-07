Lamborghini презентували останні бензинові суперкари — Finance.ua

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Lamborghini презентували останні бензинові суперкари

Технології&Авто
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Опубліковано фото Lamborghini Invencible та Autentica. Ексклюзивні суперкари стануть останніми чисто бензиновими моделями марки.
Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.
Раніше вже було заявлено, що нові суперкари Lamborghini стануть гібридами. Вже цьогоріч таку силову установку отримає наступник Lamborghini Aventador, а потім гібридами стануть спадкоємець моделі Huracan і кросовер Urus.
Lamborghini Invencible
Lamborghini Invencible, Фото: Lamborghini
Купе Lamborghini Invencible та кабріолет Autentica — фінальні представники сімейства Aventador. Якщо точніше, то в їх основі лежить Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae. Це означає, що автомобілі оснащені 6,5-літровим V12 потужністю 780 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП, а їх максимальна швидкість перевищує 350 км/год.
Нові Lamborghini Autentica та Invencible відрізняються рубаним агресивним дизайном у дусі моделей Veneno та Reventon. У той же час вигнуті фари витримані в стилі Lamborghini Sian, а кришка капота з круглими отворами створена за мотивами моделі Sesto Elemento. Купе отримало антикрило, а кабріолет — кілі.
Lamborghini Autentica
Lamborghini Autentica, Фото: Lamborghini
В оздобленні салону використані алькантара та карбон. У Lamborghini Invencible переважають яскраві вставки, а в Autentica є контрастна прострочка. Обидва авто отримали спеціальну центральну консоль без тачскріну.
Lamborghini Invencible та Autentica залишаться в одному екземплярі. Їх ціну не називають, але вона напевно перевищить мільйон доларів, адже лімітовані Lamborghini недешеві.

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За матеріалами:
Фокус
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