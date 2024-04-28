Lamborghini представила найшвидший кросовер у світі (фото) — Finance.ua
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Lamborghini представила найшвидший кросовер у світі (фото)

Технології&Авто
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Lamborghini представила найшвидший кросовер у світі (фото)
Lamborghini представила найшвидший кросовер у світі (фото), Фото: Lamborghini
Лінійку Lamborghini Urus 2024 поповнила потужна гібридна модифікація SE. Кросовер презентували на Пекінському автосалоні.
Його подробиці розкрили на офіційному сайті Lamborghini.
Кросовер Lamborghini Urus SE зберігає 4,0-літровий V8 твін-турбо, проте його потужність знизили до 620 к. с. Зате в парі з ним працює 192-сильний електромотор. Сумарна віддача силової установки складає 800 к. с. і 950 Н∙м.
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Новий Lamborghini Urus SE здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 312 км/год. Наразі це найшвидший серійний кросовер у світі.
До того ж, батарея ємністю 25,9 кВт∙год дозволяє подолати 60 км в електричному режимі. Також встановлений електронний задній диференціал.
У салоні встановили нову віртуальну панель приладів та збільшений 12,3-дюймовий тачскрін. Невдовзі таким чином оновлять і бензиновий кросовер Lamborghini Urus.
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Плагін-гібрид Lamborghini Urus важчий за бензинову модель на 300 кг (2540 кг). Відрізнити його можна за зміненою решіткою радіатора, тоншими фарами та 23-дюймовими дисками. Також встановлені нові двері багажника.
За матеріалами:
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