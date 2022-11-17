Lamborghini показала позашляховий Huracan Sterrato (фото) — Finance.ua
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Lamborghini показала позашляховий Huracan Sterrato (фото)

Технології&Авто
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Lamborghini показала позашляховий Huracan Sterrato (фото)
Lamborghini показала позашляховий Huracan Sterrato (фото)
Компанія Lamborghini розсекретила вигляд свого позашляхового Huracan Sterrato, офіційну прем’єру якого призначено на 30 листопада. Це буде остання модель італійської марки із класичним двигуном внутрішнього згоряння.
Новий Lamborghini Huracan Sterrato позиціонується виробником як перший суперспортивний автомобіль, який забезпечить максимальне задоволення від водіння навіть далеко від асфальтованих доріг. Модель, ймовірно, буде побудована на представленому раніше однойменному концепт-карі.
Lamborghini показала позашляховий Huracan Sterrato (фото)
Від базового Lamborghini Huracan позашляхова модель відрізнятиметься збільшеним кліренсом, захисним обважуванням та алюмінієвим захистом днища, а також додатковим освітленням на даху, рейлінгами та композитними накладками на повітрозабірники.
Lamborghini показала позашляховий Huracan Sterrato (фото)
Також для нової версії компанія внесла зміни в підвіску і переналаштувала кермо, щоб автомобіль впевнено почував себе не тільки на асфальті.
Lamborghini Huracan, найімовірніше, отримає 5,2-літровий атмосферний двигун V10 потужністю 640 к.с., компанію якому складає семишвидкісна КПП з подвійним зчепленням.
За матеріалами:
MMR
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