Ламають хребет російської економіки: відомий економіст пояснив, як працюють "повільні" санкції — Finance.ua

Ламають хребет російської економіки: відомий економіст пояснив, як працюють "повільні" санкції

Вчора 21:33

Експортні та імпортні санкції, які Захід запроваджує проти росії, хоч і працюють повільніше, але мають сильний ефект. Вони покликані зламати каркас російської економіки — зробити так, щоб вона ґрунтовно просіла.

Про це розповів відомий економіст, колишній заступник міністра фінансів рф, експерший заступник голови Банку росії (аналог українського НБУ) Сергій Алексашенко.

«Експортні санкції вступають у дію повільніше, їхня дія розтягується в часі, але вони призводять до того, що економіка росії трішечки просідає, опускається на якийсь рівень. Це — середньострокові санкції. А є довгострокові санкції, які пов’язані з обмеженням експорту до росії і комплектуючих, і технологій, і наукових знань, і менеджерів. І ось це все має стратегічний характер», — сказав він.

Алексашенко наголосив: попри те, що ці санкції ще повільніше набирають сили, вони покликані поламати весь каркас економіки рф. Ці обмеження, за його словами, її «повільно стискатимуть».

У якості прикладу він навів ситуацію у російському авіабудуванні. «Сьогодні [наприклад] російський міністр промисловості каже, що до 2025 року [росія] почне виробляти аж цілих 10 літаків Ту-214 на рік, вважаючи, що там все російське, а я поспілкувався з виробником комплектуючих для цих літаків — і він каже, що 80% специфікацій — імпортні! На 10 літаків у нас є. На більше — немає!» — підкреслив економіст.

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