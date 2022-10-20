Львівський ювелірний завод за понад ₴185 мільйонів придбала київська фірма — Finance.ua

Львівський ювелірний завод за понад ₴185 мільйонів придбала київська фірма Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Київське ТЗОВ «Джі Ді Сі Україна» заплатило за ювелірний завод 185,4 млн грн. Аукціон не відбувся, оскільки фірма виявилася єдиним претендентом на придбання заводу.

Дані про це розміщені в системі Prozorro. Продажі

Зазначається, що аукціон з продажу Львівського ювелірного заводу був запланований на 20 жовтня, але черги з покупців не виявилось. Єдиним претендентом було ТЗОВ «Джі Ді Сі Україна». Його первинна пропозиція — 185 398 855 грн — і стала переможною ставкою. Стартова ціна заводу була визначена на рівні 144,28 млн грн. Відтак ТЗОВ «Джі Ді Сі Україна» оголосили переможцем 19 жовтня.

За даними YouControl, ТЗОВ «Джі Ді Сі Україна» зареєстроване у Києві, а його кінцевий бенефіціар — Зварич Павло Романович. Основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Як повідомлялося, Львівський ювелірний завод — останнє підприємство, що залишався у Фонді держмайна України у своїй сфері. Завод ще досі працює: виготовляє ювелірні прикраси та реалізує в магазині, який знаходиться на його території. Зараз тут працюють 92 людини. Львівський ювелірний завод має у постійному користуванні земельну ділянку площею 2,1 га.

За умовами приватизації покупець буде зобов’язаний зберігати виробництво і колектив лише пів року.

Львівський ювелірний завод наразі — найдорожчий об’єкт, який приватизували цього року на Львівщині.

Довідка Finance.ua:

з 19 вересня по 18 жовтня 2022 року в Україні відбулося 16 аукціонів малої приватизації на загальну суму 921,8 млн грн.

Найбільшим попитом серед бізнесу користуються спиртзаводи та комбінати хлібопродуктів, модернізація яких дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни.

Уряд планує знайти нових власників для 150 державних підприємств у межах малої приватизації протягом 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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