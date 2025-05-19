Львів затвердив нові правила в’їзду до пішохідної зони у центрі — Finance.ua

Львів затвердив нові правила в’їзду до пішохідної зони у центрі Сьогодні 18:00

Львів затвердив нові правила в’їзду до пішохідної зони у центрі

Львів ухвалив новий порядок в’їзду транспорту до пішохідної зони. Серед нововведень, зокрема, 3 види перепусток замість 5, і діятимуть вони впродовж одного року.

Про це йдеться на сайті міськради. Нові правила запровадили для того, щоб зменшити кількість автомобілів у центрі, впорядкувати рух транспорту доставки та створити більш комфортний і безпечний простір для жителів і пішоходів.

«Водночас для тих, хто живе чи веде бізнес у центральній частині міста, перепустки для вʼїзду для більшості залишаються безоплатними, проте з більш чіткими критеріями для їх отримання. Це допоможе уникнути зловживань і зробить простір центру Львова доступнішим для пішоходів, гостей міста та самих львів’ян», — сказав керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

УНІАН За матеріалами:

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