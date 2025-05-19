Успішна інвестиція в криптовалюти (що треба знати) — Finance.ua

Успішна інвестиція в криптовалюти (що треба знати) Сьогодні 21:00 — Криптовалюта

Успішна інвестиція в криптовалюти (що треба знати)

Успішна інвестиція в криптовалюти — це не «або/або», а грамотна комбінація активів залежно від фінансових цілей, готовності до ризику та горизонту інвестування.

Якщо ви зараз зібралися інвестувати в криптовалюту, то на що ж варто звернути увагу? Фінансовий експерт та аналітик Ігор Порох радить звернути увагу на ті мемкоїни, які належать до екосистеми Solana (SOL) та Toncoin (TON). Тобто, треба дивитися на те, які мемкоїни в цих екосистемах перебувають — це оптимальний варіант.

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Якщо брати до уваги класичні криптовалюти, то тут Порох радить звернути увагу на Ondo (ONDO), який зараз оцінюється в 1,03 долари та за останній тиждень його вартість зросла на 18,5%. Також експерт відмітив: Ethena (ENA) — 0,43 долара, +58% за останні сім днів, куди ж без Ethereum (ETH) — 2 641 доларів, +43%, Sui (SUI) — 3,99 долара, +17,5%, Arkham (ARKM) — 0,77 долара, +13,2%, Arbitrum (ARB) — 0,44 долара, +43,95%, Aptos (APT) — 6,02 долари, +26,6%, Manta Network (MANTA) — 0,32 долара, +10,5 та Jupiter (JUP) — 0,56%, +35%.

Що з криптопортфелем? Як його сформувати?

Насамперед зазначимо, що є декілька варіантів: є ті, хто робить ставку лише на перевірену криптовалюту, хтось дотримується правила 50/50, де частина це класика, а інша частина — перспективні технологічні проєкти та мемкоїни, а комусь взагалі подобається ризикований та водночас агресивний підхід, де менше половини це традиційні криптовалюти, а все інше — високоризикові проєкти та мемкоїни.

Фінансовий аналітик Ігор Порох, своєю чергою, дотримується принципу 60/40 — де по 30% - біткоїн та ефіріум, а інші 40% розподіляються між 10 іншими токенами. Загалом, він вважає, що криптопортфель варто лише комбінувати, а не робити ставку на щось одне, бо ми не знаємо, який актив виросте та куди, і як зросте його ціна. Тому, комбінування криптопортфелю — найкращий варіант.

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Нагадаємо, в Україні активно триває процес створення регулювання сектору криптовалют. У кінці квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно схвалив законопроєкт щодо віртуальних активів. Очікувалося, що проєкт закону внесуть до Верховної Ради до першого читання найближчим часом.

Також у мережі з’явилася інформація про можливе створення українською владою державного стратегічного біткоїн-резерву. Цю інформацію підтвердив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він повідомив, що найближчим часом планує подати відповідний законопроєкт. Поки текст знаходиться на стадії доопрацювання.

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