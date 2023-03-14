Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму — Finance.ua

Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму, Фото: Спадщина.UA

Фонд держмайна десять разів виставляв на аукціон 120 річний «Будинок приватного адвоката Периторіна» за програмою малої приватизації. В аукціоні брали участь 13 учасників, серед яких виграла засновниця проєкту «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Вона придбала занедбаний особняк за рекордні 1,26 мільйона гривень — це у 126 разів вище за стартову ціну.

Жінка придбала будівлю ще у 2022 році. Протягом двох місяців її обстежували та досліджувати фахівці: архітектор, історики, дизайнер, йдеться на сторінці « Спадщини.UA ».

Під радянським шифером вони знайшли давню фальцеву крівлю, а на горищі — фрагменти кахлевих печей, які колись прикрашали будинок Периторіна. Також з’ясувалося, перший власник особняка — адвокат Периторін — насправді був Гершгоріном. Під час укладання документації діловоди неправильно прочитали прізвище, і так неіснуюче прізвище увійшло в офіційний документ.

Фото: Спадщина.UA

Одноповерхова будівля з підвалом і площею понад 700 м2 у стилі модерн є нововиявленою пам’яткою архітектури місцевого значення. В ньому не збереглася автентична атмосфера, оскільки за Радянського Союзу тут були школа і палац піонерів. Після розпаду СРСР будівля не використовувалася та занепала.

В будинку ще залишилися оригінальні сходи з перилами перед входом. Найближчим часом власниця впорядкує будівлю палацу та територію довкола, і шукатиме інвесторів. Вона планує відреставрувати палац і зробими його місцем для проведення урочистих подій і весіль.

«Ми прагнемо, щоб внаслідок нашої праці занедбані пам’ятки ставали актуальними, щоб в них закохувалися та переступали їхній поріг. Тож маємо на меті розкрити весь потенціал та красу цієї споруди та в скорому часі знайти для неї інвестора», — пояснює Гаврилів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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