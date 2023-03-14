Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму

Особисті фінанси
347
Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму
Львів’янка купила занедбаний палац на Хмельниччині за рекордну суму, Фото: Спадщина.UA
Фонд держмайна десять разів виставляв на аукціон 120 річний «Будинок приватного адвоката Периторіна» за програмою малої приватизації. В аукціоні брали участь 13 учасників, серед яких виграла засновниця проєкту «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Вона придбала занедбаний особняк за рекордні 1,26 мільйона гривень — це у 126 разів вище за стартову ціну.
Жінка придбала будівлю ще у 2022 році. Протягом двох місяців її обстежували та досліджувати фахівці: архітектор, історики, дизайнер, йдеться на сторінці «Спадщини.UA».
Під радянським шифером вони знайшли давню фальцеву крівлю, а на горищі — фрагменти кахлевих печей, які колись прикрашали будинок Периторіна. Також з’ясувалося, перший власник особняка — адвокат Периторін — насправді був Гершгоріном. Під час укладання документації діловоди неправильно прочитали прізвище, і так неіснуюче прізвище увійшло в офіційний документ.
Фото: Спадщина.UA
Фото: Спадщина.UA
Одноповерхова будівля з підвалом і площею понад 700 м2 у стилі модерн є нововиявленою пам’яткою архітектури місцевого значення. В ньому не збереглася автентична атмосфера, оскільки за Радянського Союзу тут були школа і палац піонерів. Після розпаду СРСР будівля не використовувалася та занепала.
В будинку ще залишилися оригінальні сходи з перилами перед входом. Найближчим часом власниця впорядкує будівлю палацу та територію довкола, і шукатиме інвесторів. Вона планує відреставрувати палац і зробими його місцем для проведення урочистих подій і весіль.
«Ми прагнемо, щоб внаслідок нашої праці занедбані пам’ятки ставали актуальними, щоб в них закохувалися та переступали їхній поріг. Тож маємо на меті розкрити весь потенціал та красу цієї споруди та в скорому часі знайти для неї інвестора», — пояснює Гаврилів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.