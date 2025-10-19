0 800 307 555
Львів першим в Україні інтегрував автоматичні штрафи за паркування у «Дії»
Львів першим в Україні інтегрував автоматичні штрафи за паркування у «Дії»
Львів став першим містом в Україні, у якому штрафи за порушення правил паркування автоматично відображатимуться у «Дії». Відтепер водії можуть перевірити постанову, винесену інспекторами з паркування, та сплатити її онлайн — у кілька кліків та без паперових повідомлень.
Про це повідомив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.
За його словами, львів’яни зможуть своєчасно отримувати інформацію про штрафи, скористатися знижкою при ранній оплаті, а також уникати непорозумінь, пов’язаних із поштовими повідомленнями.
Львів першим в Україні інтегрував автоматичні штрафи за паркування у «Дії»
Наразі в застосунку «Дія» може з’являтися технічне повідомлення «крім штрафів за паркування», оскільки система проходить етап оновлення. Найближчим часом цей текст змінять.
У «Дію» потрапляють не повідомлення, залишені інспекторами після фіксації порушення, а адміністративні постанови, які формуються протягом двох місяців, пояснив керівник управління безпеки та вуличної інфраструктури Максим Смілевський.
Окрім «Дії», штраф за неналежне паркування у Львові можна сплатити у чат-боті @inspector_lviv, на сайті inspec​tor​.lviv​.ua, через QR-код на повідомленні чи постанові, в електронному кабінеті водія на сайті МВС або через різні платіжні системи.
Payment systems