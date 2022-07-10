Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх — Finance.ua
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Киянин взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх

Кримінал
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Потерпілим завдано збитків на суму близько 1,4 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Чоловіку оголошено обвинувальний вирок за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами та підроблення документів (ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, організатор схеми (місцевий мешканець, пенсіонер МВС) укладав з потерпілими договори оренди автомобілів та сплачував кошти за перший місяць користування транспортним засобом. Після цього орендований автомобіль відганяли у «відстійник», перебивали номери кузова та агрегатів й перепродували, використовуючи підроблені документи, або розбирали на запчастини.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили 16 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами різних моделей. Потерпілим завдано збитки на суму близько 1,4 млн гривень.
За результатом тривалого судового розгляду Дарницький районний суд м. Києва визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
kyiv.media
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