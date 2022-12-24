Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: перелік змін — Finance.ua

Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: перелік змін Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

Мешканці Києва почали отримувати нові платіжки за світло. Вони мають зробити оплату простішою і зрозумілішою.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook

За його словами, зміни у платіжках за електроенергію такі:

форма для внесення актуальних показань стала розширеною. Це дозволить передати дані з різних типів лічильників;

тепер у полі з показаннями, зафіксованими постачальником, інформація від двозонного/тризонного лічильника вказується в окремих зонах;

у блоці розрахунків міститься більше інформації, зокрема очікуване споживання та рекомендована сума до оплати;

у платіжках вказаний EIC-код та QR-код — для зручної оплати.

Він підкреслив, що за допомогою таких нововведень хотіли унеможливити непорозуміння під час оплати, щоб вона завжди відбувалася за коректними реквізитами, а користувачі розуміли, чому сума саме така.

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