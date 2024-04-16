Китайський юань втрачає позиції серед світових резервних валют — Finance.ua

Китайський юань втрачає позиції серед світових резервних валют Сьогодні 12:48 — Валюта

Китайський юань втрачає позиції серед світових резервних валют

Китайський юань не закріпився як світова резервна валюта — його частка у світових валютних резервах впала до найнижчого рівня за три роки.

Поступове, але постійне падіння з початку 2022 року відображає занепокоєння міжнародної спільноти щодо інвестування в Китай, яке проявляється у величезному відтоку іноземного капіталу з китайських ринків акцій та облігацій 2023 року, повідомляє Reuters

Останні дані Міжнародного валютного фонду про структуру валютних резервів показують, що зі світових валютних резервів у розмірі 11,45 трильйонів доларів США, щодо яких відома валютна розбивка, на кінець 2023 року лише 2,29% було в юанях.

Це найнижча частка з четвертого кварталу 2020 року та суттєво нижче піку в 2,83% у першому кварталі 2022 року.

Центральні банки у всьому світі скорочували запаси юанів у кожному з останніх семи кварталів. Майже за два роки частка юанів у їхніх валютних резервах скоротилася на п’яту частину.

Майкл Кехілл, валютний стратег Goldman Sachs у Лондоні, зазначає, що державні облігації Китаю більше не пропонують керівникам резервних фондів таку премію до прибутку, як облігації розвинених країн, як це було, коли МВФ вперше включив юань у свої дані Cofer у 2016 році.

Не випадково, що резервні позиції китайської валюти почали скорочуватися в першому кварталі 2022 року, коли союзник Пекіна росія вторглася в Україну. «Цілком можливо, що геополітика зіграла певну роль», — каже Кехілл.

Наприкінці 2021 року росія була найбільшим власником резервів у юанях, маючи близько третини всіх міжнародних резервів, номінованих у юанях, за даними аналітиків ING. Москва скоротила цей запас після вторгнення, оскільки їй довелося продати резерви, щоб фінансувати дефіцит бюджету.

З іншого боку, деякі менші країни за межами 149 країн, включених до набору даних Cofer МВФ, цілком можливо, збільшили деноміновану в юанях частку своїх валютних резервів за останні пару років. Важко точно виміряти потоки валютних резервів, але, як зазначає ING, загальна картина зрозуміла: юань є лише однією з двох валют разом із євро, частка яких у світових валютних резервах скоротилася протягом 2022 року.

Дані МВФ Cofer показують, що перша частка зареєстрованих валютних резервів у юанях наприкінці 2016 року становила 1,08% і майже потроїлося до піку в 2,83% на початку 2022 року.

У номінальному вираженні валютні резерви, деноміновані в юанях, починалися з $90,8 млрд і досягли максимуму в $337,3 млрд наприкінці 2021 року. На кінець 2023 року вони становили $261,7 млрд.

За даними Goldman Sachs, частка юаня в резервах також падає з поправкою на обмінний курс. Наприкінці минулого року вони досягли трирічного мінімуму, хоча падіння було більш поступовим, а попередній пік був не таким високим.

Менеджери резервів, як правило, консервативні, а зміни у розподілі валюти, як правило, відбуваються поступово. Це пояснюється тим, що менеджери, як правило, покладаються на зміни обмінного курсу, щоб підтримувати стабільність своїх резервів, тобто вони купують більше валюти, коли вона слабшає.

Але, за словами аналітиків JP Morgan, останнім часом юань був «найявнішим винятком» із цього правила. Диверсифікація від юаня тривала, незважаючи на падіння валюти на 10% щодо долара в період 2022−2023 років.

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