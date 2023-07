Китайський ринок смартфонів може зменшитись у 2023 році - ЗМІ — Finance.ua

Китайський ринок смартфонів може зменшитись у 2023 році - ЗМІ Сьогодні 01:49 — Фондовий ринок

Згідно з дослідженням компанії IDC, в другому кварталі поточного року поставки китайських смартфонів зменшилися на 2,1%. Це призвело до продовження спаду ринку, що може тривати протягом 2023 року. Про це повідомляє Bloomber, пише УНН.

Китайський ринок смартфонів, найбільший у світі, зазнає труднощів на тлі падіння економіки. З початку 2022 року поставки скорочуються щоквартально, оскільки споживачі мають обмежені бюжети. Ринок може відновитися в четвертому кварталі, коли Apple та її конкуренти зазвичай випускають на ринок свої останні новинки, але це зростання може бути слабшим, ніж очікувалося, зазначається у звіті IDC.

Apple Inc. була одною із небагатьох компаній, яким вдалося наростити бізнес на 6,1%, за оцінками IDC. Поставки Honor Device Co. і Xiaomi Corp. скоротилися більш ніж на 17% в цьому кварталі, а Huawei Technologies Co. збільшила поставки на 76,1%, в основному за рахунок преміальної серії P60. Oppo зберегла лідерство з часткою ринку 17,7%, за нею йдуть китайські бренди Vivo і Honor.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., яка виробляє мікросхеми для таких фірм, як Xiaomi та Oppo, минулого тижня знизила свій річний прогноз продажів, посилаючись на слабкі макроекономічні умови та повільніше, ніж очікувалося, відновлення попиту в Китаї.

«Ознак явного відновлення поставок з боку постачальників і ланцюжка поставок небагато, оскільки споживчий попит не відновився. Китайський ринок смартфонів все ще перебуває на низькому рівні», — зазначають в IDC.

УНН

