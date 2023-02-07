Китайський Dongfeng виводить на ринок кросовер за $15 тисяч (фото) — Finance.ua
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Китайський Dongfeng виводить на ринок кросовер за $15 тисяч (фото)

Фондовий ринок
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Китайський автовиробник Dongfeng планує представити свій новий кросовер за назвою Haohan на квітневому автосалоні в Шанхаї.
За даними видання CarsNewsChina, вартість новинки починатиметься від 100 000 юанів, це близько 15 тисяч доларів за актуальним курсом.
Китайський Dongfeng виводить на ринок кросовер за $15 тисяч (фото)
Наразі авто проходить випробування у зимових умовах у провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю. Судячи зі світлин, новинка отримає безрамкові радіаторні ґрати, вузьку передню оптику: висувні дверні ручки, рельєфний капот і спойлер.
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Кросовер збудують на платформі DSMA. Це ж шасі використовує SUV Aeolus Haoji. Новинку оснастять 1,5-літровим бензиновим двигуном Mach Power, який працюватиме спільно із семиступінчастим «роботом». Також покупцям запропонують гібридну модифікацію автомобіля.
Нагадаємо, китайський виробник Dongfeng продає свої транспортні засоби й на українському ринку. Наразі це вантажні автомобілі та електрокари. Зокрема офіційний дилер електромобілів Dongfeng в Україні, компанія А1Cars пропонує найдоступніший новий електромобіль в Україні, з офіційною гарантією 2 роки або 50 000 кілометрів — Dongfeng ЕХ-1. Ціни на модель стартують від 17 900 доларів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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