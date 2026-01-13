0 800 307 555
Китайський додаток за 1,15 долара «Ти мертвий» став вірусним — деталі

Особисті фінанси
78
Додаток, який ставить відверте запитання — «Ти мертвий?» — став хітом у Китаї.
Про це повідомляє Вusiness Insider.

Як працює

Додаток під назвою «Si Le Me» (китайською «ти мертвий») вимагає від користувачів «зареєструватися», натиснувши кнопку. Якщо вони не роблять цього протягом двох днів поспіль, додаток сповіщає про екстрену ситуацію.

Для чого це

Розроблений для людей, які живуть самотньо, додаток «Si Le Me» цього тижня став найпопулярнішим платним завантаженням у китайському Apple App Store.
Його завантаження коштує 8 юанів, або 1,15 долара.
За повідомленнями китайських ЗМІ, додаток було запущено в середині 2025 року, але кількість його завантажень різко зросла лише на початку січня.
Його різка, буквальна назва счинила сплеск у китайських соціальних мережах, спровокувавши гострі дискусії про самотність та ризики життя на самоті.
Самотнє життя стає дедалі поширенішим у Китаї як серед молодих міських жителів, так і серед зростаючого числа людей похилого віку, які живуть самостійно.
Опитування, проведене у 2021 році, показало, що майже 60% китайців віком 60 років і старше проживали самі або лише з чоловіком/дружиною.
Один із творців застосунку розповів китайським ЗМІ, що ідея виникла з онлайн-розмов про безпеку та ізоляцію серед людей, які живуть самі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Підпишіться на нас
