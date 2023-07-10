Китайські партнери рф у 2023 році виграли на держтендерах в Україні понад 2,6 млрд грн — Finance.ua
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Китайські партнери рф у 2023 році виграли на держтендерах в Україні понад 2,6 млрд грн

Фондовий ринок
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У 2023 році державні компанії «Укргазвидобування» та «Оператор ГТС України» заплатили через фірму-посередника понад 2,6 млрд гривень китайським виробникам, які є партнерами держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу федеральної митної служби рф та платформу Prozorro.
Так, за даними Prozorro, фірма Vorex LLC (США), яка постачає в Україну трубну продукцію китайських виробників TPC та Hengyang Valin Steel Tube, з початку 2023 року виграла 9 тендерів державних компаній «Укргазвидобування» та «Оператор ГТС України».
За даними бази федеральної митної служби рф, TPC та Hengyang Valin Steel Tube після початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну здійснили у 2022 році 26 поставок трубної продукції до росії. Основними отримувачами були ООО «Торговый дом Северснаб», Виксунський металургійний завод та ООО «Энергогазсервис». Всі ці фірми є постачальниками РАО «Газпром», Лукойлу, ТНК та інших нафтогазових гігантів держави-агресора.
Тендерні процедури «Укргазвидобування» та «Оператора ГТС України» передбачають надання гарантійного листа переможцем тендера про відсутність звʼязків з державою-агресором. Але коли у тендері бере участь фірма-посередник, безпосередній виробник на причетність до поставок у росію не перевіряється.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Vorex LLC на тендері «Оператора ГТС України» в якості підтвердження досвіду поставок трубної продукції надала дані контракту з постачальником російського «Газпрому».
Того ж 2021 року Vorex LLC постачала для «Укргазвидобування» російські запобіжні клапани.
За матеріалами:
РБК
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