Китайські компанії оголосили цінову війну американській Tesla — Finance.ua

Китайські компанії оголосили цінову війну американській Tesla Сьогодні 04:41 — Технології&Авто

Автомобільний сектор у Китаї зазнає значних змін, оскільки численні автовиробники вступають у цінову битву, стратегічно знижуючи ціни на свої автомобілі.

Цей тактичний хід став відповіддю на недавнє підвищення компанією Tesla цін на свій електромобіль Model Y. Крім того, ринок став свідком дебюту Xiaomi SU7, економічного електромобіля, який привернув увагу: за даними Bloomberg, всього за день було понад 88 000 замовлень.

Компанія Nio із Шанхаю є ключовим суперником у цій ціновій війні. Вона виділила значну суму 138 мільйонів доларів (1 мільярд юанів), щоб стимулювати власників автомобілів, що працюють на бензині, до переходу на електромобілі. Nio пропонує різні стимули, щоб полегшити цей перехід, включаючи субсидії на заміну батарей, додаткову підписку на системи допомоги водієві та навіть безкоштовний мобільний телефон Nio. Ця акція спрямована не тільки на залучення нових клієнтів, але й наголошує на прихильності компанії до стійких рішень у галузі мобільності.

Xpeng, ще один провідний китайський автовиробник, зробив ініціативу щодо зниження цін на 20 000 юанів на деякі моделі. Це зниження спрямоване на підвищення конкурентоспроможності компанії на ринку та отримання вигоди з попиту, що росте, на електромобілі. Пропонуючи більш економічні варіанти, Xpeng прагне розширити свою споживчу базу і зміцнити свої позиції як значний гравець у секторі електромобілів.

Аналогічно, компанія Chery, відомий у Китаї автомобільний бренд, вступила в боротьбу, ввівши привабливі стимули для потенційних покупців автомобілів. Серед цих стимулів Chery зобов’язалася компенсувати податки при придбанні конкретних автомобілів та запропонувати вигідні умови за програмою trade-in. Такий підхід, орієнтований на клієнта, покликаний стимулювати продаж, підвищити лояльність до бренду та позиціонувати Chery як бренд, орієнтований на споживача, в умовах жорсткої конкуренції в автомобільній галузі.

Цінова боротьба, розгорнута китайськими виробниками, наголошує на динамічному характері автомобільної промисловості. Компанії стратегічно адаптують свою цінову тактику, щоб залишатися конкурентоспроможними і використовувати динаміку ринків, що розвиваються.

MMR За матеріалами:

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