Китайські компанії хочуть викупити заводи LG, Bosch і Samsung, що пішли з рф — Finance.ua

Китайські компанії хочуть викупити заводи LG, Bosch і Samsung, що пішли з рф Сьогодні 04:34 — Фондовий ринок

Китайські і російські компанії цікавляться купівлею та орендою компаній LG, Bosch і Samsung, що пішли з російського ринку.

Про це пише « Коммерсантъ ».

Серед потенційних китайських покупців співрозмовники видання називають Hisense, яка продає у рф холодильники, пральні машини, телевізори та іншу техніку. Компанія володіє брендами Toshiba та Gorenje.

російські компанії Kuppersberg і Schaub Lorenz, які здійснюють продаж холодильників, витяжок, варильних панелей та іншої техніки, також цікавляться покупкою заводів — виробників електроніки й побутової техніки, що пішли з росії, кажуть джерела видання.

Компанії навіть зверталися до Мінпромторгу рф, проте поки що не змогли домовитися про угоду.

Представник Bosch у росії заявив, що «компанія вивчає різні варіанти подальших дій». У пресслужбі Samsung сказали, що не одержували пропозицій від претендентів.

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