Китайські компанії хочуть викупити заводи LG, Bosch і Samsung, що пішли з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайські компанії хочуть викупити заводи LG, Bosch і Samsung, що пішли з рф

Фондовий ринок
17
Китайські і російські компанії цікавляться купівлею та орендою компаній LG, Bosch і Samsung, що пішли з російського ринку.
Про це пише «Коммерсантъ».
Серед потенційних китайських покупців співрозмовники видання називають Hisense, яка продає у рф холодильники, пральні машини, телевізори та іншу техніку. Компанія володіє брендами Toshiba та Gorenje.
Читайте також
російські компанії Kuppersberg і Schaub Lorenz, які здійснюють продаж холодильників, витяжок, варильних панелей та іншої техніки, також цікавляться покупкою заводів — виробників електроніки й побутової техніки, що пішли з росії, кажуть джерела видання.
Компанії навіть зверталися до Мінпромторгу рф, проте поки що не змогли домовитися про угоду.
Представник Bosch у росії заявив, що «компанія вивчає різні варіанти подальших дій». У пресслужбі Samsung сказали, що не одержували пропозицій від претендентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.