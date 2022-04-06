Китайські держкомпанії уникають покупок російської нафти, незважаючи на знижки, - Reuters — Finance.ua

Китайські держкомпанії уникають покупок російської нафти, незважаючи на знижки, - Reuters
Вчора 16:11
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Китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються існуючих російських нафтових контрактів, але уникають нових, незважаючи на великі знижки. Вони прислухалися до заклику Пекіна до обережності у зв’язку з посиленням західних санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.
Державна компанія Sinopec, найбільша нафтопереробна компанія в Азії, CNOOC, PetroChina і Sinochem не планують купувати російську нафту вже з травня.
Китайські державні компанії не хочуть, щоб вони відкрито підтримували Москву, купуючи додаткові обсяги нафти, заявили два з джерел після того, як Вашингтон заборонив російську нафту минулого місяця, а Європейський союз ввів санкції щодо найбільшого російського експортера «Роснефти» і «Газпром нафта».
«Компанії проявляють обережність, оскільки їх дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодне з них не хоче, щоб його виділяли як покупця російської нафти», — сказало одне з джерел.
В останні роки Китай і росія розвивають все більш тісні зв’язки, і зовсім недавно, в лютому, оголосили про" безмежне " партнерство, а Китай відмовився засудити дії Росії в Україні або назвати їх вторгненням.
Китай неодноразово критикував західні санкції проти Росії, хоча високопоставлений дипломат заявив у суботу, що Пекін навмисно не обходить санкції проти Росії.
Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є найбільшим покупцем російської нафти в обсязі 1,6 млн барелів на добу, половина з яких поставляється по трубопроводах в рамках міжурядових контрактів.
Джерела очікують, що китайські державні компанії будуть дотримуватися своїх довгострокових і існуючих контрактів на поставку російської нафти, але будуть уникати нових спотових угод.
До війни росія поставляла 15% імпортованої Китаєм нафти — половину цього обсягу по Східно-сибірському трубопроводу і трубопроводу Атасу-Алашанькоу, а іншу частину — танкерами зі своїх чорноморських, балтійських і далекосхідних портів.