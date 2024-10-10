Китайські акції впали найбільше з 2020 року через скептицизм щодо стимулів економіки — Finance.ua

Китайські акції впали найбільше з 2020 року через скептицизм щодо стимулів економіки Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Китайські акції впали найбільше з 2020 року через скептицизм щодо стимулів економіки

Китайські акції зазнали найбільшого падіння за останні чотири роки, оскільки трейдери втратили терпіння щодо темпів стимулюючих заходів Пекіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індекс CSI 300 впав на 7,1%. Хоча індекс призупинив падіння після того, як Міністерство фінансів заявило, що проведе брифінг з питань фіскальної політики, тиск з боку продавців відновився, і індекс зазнав першої втрати за 11 днів. Індекс китайських акцій, що котируються на Гонконзький фондовій біржі, впав ще більше після падіння більш ніж на 10% у вівторок.

Хоча акції зростали протягом останніх тижнів після низки політичних заяв, спрямованих на підтримку економіки, ентузіазм щодо сплеску акцій, спричиненого стимулюючими заходами, охолоджується через відсутність будь-яких подальших серйозних ініціатив на ключовій політичній зустрічі у вівторок.

Все більше стратегів і керуючих фондами кажуть, що Пекін повинен підкріпити свої обіцянки щодо витрат реальними грошима, тоді як інші застерігають, що ралі зайшло надто далеко і надто швидко після того, як основні індекси зросли більш ніж на 30% за кілька днів.

Державні облігації Китаю зросли, оскільки інвестори повернулися до активів-притулків на тлі падіння акцій. 30-річні ф’ючерси підскочили на 0,8%, а дохідність на готівковому ринку знизилася.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.