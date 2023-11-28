Китайська компанія представила комп’ютерний процесор нового покоління — Finance.ua

Китайська компанія представила комп’ютерний процесор нового покоління Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

Провідний китайський виробник чипів компанія Loongson Technology розробила комп’ютерний процесор нового покоління Loongson 3A6000.

Офіційна презентація нового чипу відбулася сьогодні в Пекіні, передає CCTV

У повідомленні йдеться, що процесор Loongson 3A6000 використовує систему команд та архітектуру, повністю розроблені в Китаї, і не залежить від використання будь-якої іноземної ліцензованої технології.

«Презентація демонструє, що незалежно розроблювані Китаєм центральні процесори вийшли на новий рівень автономної керованості та характеристик, а їх продуктивність досягла показників провідних світових аналогів», — ідеться у повідомленні.

Зображення: CCTV

Компанія також презентувала власну ​​мікросхему (контролер) головного керування принтером Loongson 2P0500, першу таку мікросхему, виготовлену в Китаї. Очікується, що це допоможе вивести на ринок більше принтерів/сканувальних машин китайського виробництва.

Зображення: CCTV

Loongson є універсальною мікропроцесорною архітектурою, розробленою Академією наук Китаю з метою створити альтернативу виробам від Intel та AMD.

Процесор Loongson 3A6000 за своєю продуктивністю відповідає американському Intel Core i3 10-го покоління і призначений лише для внутрішнього ринку, оскільки в грудні минулого року китайський уряд визнав технологію Loongson стратегічно важливою і ввів повну заборону на постачання таких процесорів на архітектурі власної розробки LoongArch за межі країни.

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