Китайська компанія представила комп’ютерний процесор нового покоління — Finance.ua

Китайська компанія представила комп’ютерний процесор нового покоління
Провідний китайський виробник чипів компанія Loongson Technology розробила комп’ютерний процесор нового покоління Loongson 3A6000.
Офіційна презентація нового чипу відбулася сьогодні в Пекіні, передає CCTV.
У повідомленні йдеться, що процесор Loongson 3A6000 використовує систему команд та архітектуру, повністю розроблені в Китаї, і не залежить від використання будь-якої іноземної ліцензованої технології.
«Презентація демонструє, що незалежно розроблювані Китаєм центральні процесори вийшли на новий рівень автономної керованості та характеристик, а їх продуктивність досягла показників провідних світових аналогів», — ідеться у повідомленні.
Компанія також презентувала власну мікросхему (контролер) головного керування принтером Loongson 2P0500, першу таку мікросхему, виготовлену в Китаї. Очікується, що це допоможе вивести на ринок більше принтерів/сканувальних машин китайського виробництва.
Loongson є універсальною мікропроцесорною архітектурою, розробленою Академією наук Китаю з метою створити альтернативу виробам від Intel та AMD.
Процесор Loongson 3A6000 за своєю продуктивністю відповідає американському Intel Core i3 10-го покоління і призначений лише для внутрішнього ринку, оскільки в грудні минулого року китайський уряд визнав технологію Loongson стратегічно важливою і ввів повну заборону на постачання таких процесорів на архітектурі власної розробки LoongArch за межі країни.
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