Китайська компанія Lifan йде з росії — Finance.ua

Китайська компанія Lifan йде з росії

Вчора 06:15 — Фондовий ринок

Китайська компанія Lifan йде з росії, pandaily.com

Компанія Lifan прийшла на російський ринок у 2000-і роки. Рекордні продажі автомобілів цього китайського бренду фіксувалися в 2013 році, а в 2014-2018 саме вони займали позицію лідера на російському ринку. Lifan відкрив завод у Черкеську та подумував про запуск ще одного — у Липецьку, але попит на продукцію почав знижуватися через коронакризу.

Останньою краплею стало введення економічних санкцій щодо росії і криза, що послідувала за нею. Попит на автомобілі Lifan впав, і з початку 2022 року вдалося продати лише вісім одиниць — по чотири у січні та лютому, і жодної — у березні.

Усе це змусило компанію замислитися про доцільність перебування у росії. Найімовірніше, вона припинила продаж повністю, оскільки на її офіційному сайті немає пропозицій, а прес-служба російського офісу вже давно скорочена.

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