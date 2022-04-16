Китайська компанія Lifan йде з росії — Finance.ua

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Китайська компанія Lifan йде з росії

Вчора 06:15Фондовий ринок
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Китайська компанія Lifan йде з росіїКитайська компанія Lifan йде з росії, pandaily.com
Компанія Lifan прийшла на російський ринок у 2000-і роки. Рекордні продажі автомобілів цього китайського бренду фіксувалися в 2013 році, а в 2014-2018 саме вони займали позицію лідера на російському ринку. Lifan відкрив завод у Черкеську та подумував про запуск ще одного — у Липецьку, але попит на продукцію почав знижуватися через коронакризу.
Останньою краплею стало введення економічних санкцій щодо росії і криза, що послідувала за нею. Попит на автомобілі Lifan впав, і з початку 2022 року вдалося продати лише вісім одиниць — по чотири у січні та лютому, і жодної — у березні.
Усе це змусило компанію замислитися про доцільність перебування у росії. Найімовірніше, вона припинила продаж повністю, оскільки на її офіційному сайті немає пропозицій, а прес-служба російського офісу вже давно скорочена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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