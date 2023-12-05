Китайська компанія LandSpace виведе на орбіту супутник за допомогою ракети, що працює на метані — Finance.ua

Китайська компанія LandSpace виведе на орбіту супутник за допомогою ракети, що працює на метані Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

Китайська компанія LandSpace виведе на орбіту супутник за допомогою ракети, що працює на метані, Фото: JAXA

LandSpace Technology, одна з приватних космічних компаній Китаю, що базується в Пекіні, готується до запуску супутника на орбіту в рамках ключового комерційного випробування своєї ракети, що працює на метані та рідкому кисні.

Про це повідомляє Reuters

Інвестори та розробники ракет заявили, що метан може допомогти скоротити витрати та забезпечити більш екологічну та ефективну підтримку ракет багаторазового використання.

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У п’ятницю, 1 грудня, ракета-носій Zhuque-2 компанії LandSpace була перенесена на стартовий майданчик космічного об'єкта в пустелі Гобі та готується до запуску, позначена як Y-3.

Компанія не уточнила час запуску ракети, яка стартує з космодрому Цзюцюань у Внутрішній Монголії.

За словами представника компанії у вівторок, LandSpace має намір довести доцільність запуску Zhuque-2 за допомогою трьох тестових польотів; першими двома були Y-1 і Y-2.

Якщо Zhuque-2 буде підтверджено, LandSpace планує надати клієнтам близько трьох запусків у 2024 році і подвоїти цю кількість у 2025 році.

LandSpace був одним з перших і найкраще фінансованих китайських космічних стартапів, який прагнув задовольнити попит на запуски ракет на тлі зростання конкуренції за розміщення супутників на низькій навколоземній орбіті як альтернативи Starlink Ілона Маска.

Конкурент LandSpace — компанія OrienSpace, заснована у 2020 році, заявила, що планує запустити свою першу твердопаливну ракету Gravity-1 у грудні.

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