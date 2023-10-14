Супутниковий зв’язок Starlink має з’явитися у смартфонах вже у 2024 році, але є деякі перепони — Finance.ua

Супутниковий зв’язок Starlink має з’явитися у смартфонах вже у 2024 році, але є деякі перепони Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Супутниковий зв’язок Starlink має з’явитися у смартфонах вже у 2024 році, але є деякі перепони

Запуск Direct to Cell запланований на 2024 для текстових повідомлень та 2025 для голосових. Крім того, компанія має намір розширити підтримку пристроїв Інтернету у 2025 році.

Технологія Direct to Cell буде сумісна зі звичайними LTE-смартфонами, усуваючи необхідність модифікації пристрою або встановлення спеціалізованих програм. Така безшовна інтеграція відповідає баченню SpaceX щодо сервісу.

Перш ніж розпочати запуск Direct to Cell, SpaceX має отримати схвалення від Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC). Компанія вже розпочала переговори з регулятором, запросивши певний діапазон радіочастот. Але прагнення SpaceX створити супутниковий зв’язок зіштовхнулося з опозицією з боку великого оператора Dish Network і партнера Apple компанії Globalstar.

Щоб зробити Direct to Cell реальністю, SpaceX обладнає деякі супутники Starlink «удосконаленим модемом eNodeB». Це вдосконалення перетворить ці супутники на «космічні базові станції», подібні до роумінгу. SpaceX також вивчає можливість співпраці з операторами мобільного зв’язку для посилення підтримки послуги Direct to Cell.

Телеканал 24 За матеріалами:

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