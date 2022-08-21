Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ — Finance.ua
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Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ

Особисті фінанси
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Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ
Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ
Китайський автоконцерн Chery передумав випускати автомобілі на майданчику Ульянівського автозаводу (УАЗ) в рф через санкції.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.
Зазначається, що Chery має проект з локалізації з «Соллерс авто» (до групи входить УАЗ). У червні УАЗ потрапив до списку санкцій ЄС.
За словами одного із співрозмовників газети, Chery може розглянути локалізацію на іншому майданчику «Соллерс авто».
Інший співрозмовник сказав, що Chery розглядає різні варіанти, у тому числі й без участі «Соллерса». За його словами, китайський концерн може зайняти майданчик одного із західних автовиробників у разі його відходу. Про якого виробника йдеться, невідомо.
Як зазначило джерело газети, локальна продукція Chery на російському ринку, найімовірніше, буде представлена ​​не під основним брендом. Китайський концерн також має суббренди Exeed, Omoda і Jetour. Останні два поки не продаються у Росії.
У липні частка китайських автомобілів на російському ринку перевищила 24% — марка Chery користувалася найбільшою популярністю у росіян (було куплено 2577 таких машин).
За словами учасників ринку, через скорочення постачання європейських брендів китайські виробники залишилися майже поза конкуренцією.

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За матеріалами:
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