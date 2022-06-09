Китайська BYD буде постачати акумулятори для Tesla — Finance.ua

Китайська BYD буде постачати акумулятори для Tesla

Китайський автовиробник BYD планує найближчим часом розпочати поставки акумуляторів своєму американському конкуренту Tesla Inc, повідомив у середу топ-менеджер компанії в інтерв’ю китайському державному телеканалу CGTN.

«Тепер ми хороші друзі і з Ілоном Маском (Elon Musk), оскільки ми готуємося найближчим часом розпочати постачання батарей [Tesla]», — заявив віце-президент BYD Ліан Юбо (Lian Yubo).

Після цієї заяви акції BYD на Гонконзькій фондовій біржі зросли в ціні на 2,65%, а акції іншого постачальника Tesla, китайського виробника акумуляторів Contemporary Amperex Technology (CATL), впали на 6%.

Згідно з дослідженням Nomura, у 2020 році CATL займала приблизно 25% світового ринку акумуляторів для електромобілів, що набагато більше, ніж у BYD (7%). BYD спеціалізується на випуску автомобілів, включаючи електричні моделі та гібриди, що підключаються, хоча приділяє велику увагу і виробництву акумуляторів, що поставляються іншим автовиробникам, включаючи Toyota.

У 2020 році BYD надала літій-залізо-фосфатний акумулятор (LiFePO4, LFP) Blade, що відрізняється компактними розмірами і позиціонується компанією як більш безпечна та стійка до загоряння альтернатива іншим моделям, що пропонуються на ринку.

Tesla повідомила, що майже половина автомобілів, вироблених нею в першому кварталі, була оснащена батареями LFP, більш доступними за ціною порівняно з акумуляторами, що переважають на ринку, на основі нікелю і кобальту.

В даний час єдиним постачальником акумуляторів LFP для Tesla є CATL. Починаючи з 2020 року, Tesla встановлює такі акумулятори електромобілі, що випускаються на її заводі в Шанхаї.

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