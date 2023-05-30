Китайська Baidu анонсувала запуск нової мовної моделі штучного інтелекту — Finance.ua

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Китайська Baidu анонсувала запуск нової мовної моделі штучного інтелекту

Технології&Авто
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Китайська Baidu анонсувала запуск нової мовної моделі штучного інтелекту
Китайська Baidu анонсувала запуск нової мовної моделі штучного інтелекту
Акції китайської Baidu Inc. виросли у Гонконгу після того, як засновник Робін Лі заявив, що незабаром запустить нову версію великої мовної моделі (LLM), на основі якої працює її аналог ChatGPT.
Про це пише Bloomberg.
Акції компанії зросли на 6%, перш ніж скоротитися, оскільки генеральний директор Лі сказав, що модель буде використовуватися для оновлення технології, що лежить в основі його набору продуктів штучного інтелекту, включаючи аналог ChatGPT — Ernie Bot.
«Великі мовні моделі породжують додатки для штучного інтелекту, — сказав Лі на заході в Пекіні. — Baidu стане першою компанією, яка переробить усі свої продукти. Йдеться не про інтеграцію чи доступ до ШІ. Йдеться про переробку та реструктуризацію».
Стівен Леунг, виконавчий директор UOB Kay Hian зазначив, що інвестори чекали новин про Ernie Bot. «Крім того, божевілля ШІ поширилося на ринки Китаю в понеділок, 29 травня, після хороших результатів Nvidia», — сказав він.
Проте, навіть з урахуванням зростання в понеділок акції Baidu впали більш ніж на 25% порівняно з лютневим максимумом, оскільки чат-бот, перша відповідь Китаю на ChatGPT, раніше не виправдав великих очікувань.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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