Китайці створили недорогий електрокросовер із запасом ходу 900 км (фото) — Finance.ua

Китайці створили недорогий електрокросовер із запасом ходу 900 км (фото) Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Китайці створили недорогий електрокросовер із запасом ходу 900 км (фото), Фото: Dongfeng

Опубліковано офіційні фото Voyah Zhiyin. Доступний сімейний електрокросовер від концерну Dongfeng вийде на ринок у третьому кварталі нинішнього ринку і коштуватиме від 200 тис. юанів ($27 500).

Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Voyah Zhiyin вирізняється стриманим обтічним дизайном із тоненькою діодною оптикою та висувними дверними ручками. У нього вигнута віконна лінія, а заднє скло прикрите спойлером. Це найкомпактніша модель в лінійці Voyah.

Фото: Dongfeng

Розміри Voyah Zhiyin 2024:

довжина — 4725 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1653 мм;

колісна база — 2900 мм.

Салон Voyah Zhiyin не показали, проте відомо, що електрокросовер отримає вузьку цифрову панель приладів та великий тачскрін мультимедіа.

Фото: Dongfeng

Китайський електромобіль Dongfeng Voyah Zhiyin запропонують у задньопривідних версіях на 288 і 308 к. с., а також у 430-сильному повнопривідному варіанті. Максимальна швидкість обмежена на 204 км/год.

На вибір будуть доступні батареї ємністю 77 та 109 кВт∙год: запас ходу складе від 570 до 901 км. 800-вольтна архітектура дозволить додати 450 км пробігу всього за 10 хвилин.

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