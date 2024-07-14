Китайці створили недорогий електрокросовер із запасом ходу 900 км (фото) — Finance.ua

Китайці створили недорогий електрокросовер із запасом ходу 900 км (фото)
Опубліковано офіційні фото Voyah Zhiyin. Доступний сімейний електрокросовер від концерну Dongfeng вийде на ринок у третьому кварталі нинішнього ринку і коштуватиме від 200 тис. юанів ($27 500).
Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Voyah Zhiyin вирізняється стриманим обтічним дизайном із тоненькою діодною оптикою та висувними дверними ручками. У нього вигнута віконна лінія, а заднє скло прикрите спойлером. Це найкомпактніша модель в лінійці Voyah.
Розміри Voyah Zhiyin 2024:
- довжина — 4725 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1653 мм;
- колісна база — 2900 мм.
Салон Voyah Zhiyin не показали, проте відомо, що електрокросовер отримає вузьку цифрову панель приладів та великий тачскрін мультимедіа.
Китайський електромобіль Dongfeng Voyah Zhiyin запропонують у задньопривідних версіях на 288 і 308 к. с., а також у 430-сильному повнопривідному варіанті. Максимальна швидкість обмежена на 204 км/год.
На вибір будуть доступні батареї ємністю 77 та 109 кВт∙год: запас ходу складе від 570 до 901 км. 800-вольтна архітектура дозволить додати 450 км пробігу всього за 10 хвилин.
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