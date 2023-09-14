Китайці показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото) — Finance.ua
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Китайці показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото)

Технології&Авто
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Китайці показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото)
Китайці показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото), Фото: DongCheDi
У Китаї розсекретили новий електромобіль від Arcfox — седан Alpha S5. Новинка отримає стильний дизайн і багате оснащення.
Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Спереду Arcfox Alpha S5 встановлені незвичайні вузькі фари з роздільними денними ходовими вогнями. На бампері є повітрозабірник.
Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Вони отримали футуристичну графіку, яка складається з кількох елементів.

Габарити Arcfox Alpha S5:

  • довжина — 4820 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1480 мм;
  • колісна база — 2900 мм.
Фото: DongCheDi
Фото: DongCheDi
В інтер'єрі розміщено великий центральний дисплей. Замість приладової панелі передбачено проєкційний дисплей. Також усередині можна буде знайти дві панелі для бездротової зарядки електронних пристроїв.
Arcfox Alpha S5 оснастять електромотором потужністю 252 к.с. Він живитиметься від акумуляторної батареї CATL.
Очікується, що електричний седан буде доступний у версіях із заднім і повним приводом. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.
Arcfox Alpha S5 надійде в продаж у Китаї вже цього року. Початкова ціна складе приблизно 200 000 юанів (27 400 доларів).
За матеріалами:
Фокус
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