Китай зобов’язався утриматися від продажу росії будь-якої зброї, — Макрон Сьогодні 10:10

Влада Китаю взяла на себе зобов’язання утриматися від продажу росії будь-якої зброї.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, пише weukraine.tv.

Також Китай буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.

Французький президент уточнив, що влада Китаю зобов’язалася суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях. Відтак Емануель Макрон заявив, що прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм.

«Я дякую вам за цей момент координації, якого ви хотіли перед візитом володимира путіна до Китаю, який також дасть нам змогу мати спільний порядок денний і мати можливість визначити бажання або небажання рухатися до цього стійкого миру», — додав Макрон.

Президент Франції запевнив, що у Заходу немає планів щодо зміни режиму в Кремлі.

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