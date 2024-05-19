Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь — Finance.ua
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Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь

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Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь
Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь, Фото: diia.gov.ua
Українські жінки-підприємиці можуть отримати гранти €5 тис. та €10 тис. на розвиток власної справи в агробізнесі.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
«Українських підприємиць запрошують долучитися до програми менторської підтримки жінок в агробізнесі „Empowering Women in Agrifood“ від EIT Food, який підтримується Європейським Інститутом Інновацій та Технологій (EIT), органом Європейського союзу, і реалізується за підтримки Radar Tech в Україні», — йдеться у повідомленні.
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Кожна учасниця отримає фінансову допомогу в розмірі 1 тис. євро протягом програми на проїзд/проживання під час офлайн-заходів, а найкращі проєкти отримають гранти €5 тис. та €10 тис. на розвиток власної справи.

Про програму

Протягом 6 місяців на 10 обраних учасниць чекає індивідуальна робота з менторами, участь в офлайн подіях та тренінгах, розвиток бізнес-навичок та збільшення партнерських контактів.
Програма реалізується одночасно в різних країнах Європи та об'єднає понад 500 агроінноваторок.
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«Наша місія — надихнути, навчити та підтримати українських підприємиць на шляху до успіху в бізнесі. Участь в програмі допоможе учасникам здобути необхідні знання для розвитку та масштабування бізнесу, а також розширити мережу корисних контактів», — розповіла директорка інноваційної компанії Radar Tech, експертка з інновацій та розвитку бізнесу, менторка стартапів та підприємців Марія Романова.

Вимоги до претенденток:

  • ідентифікувати себе жінкою;
  • бути резиденткою, а у випадку наявності стартапу/компанії мати реєстрацію в Україні;
  • мати агропродовольчу бізнес-ідею або чинний бізнес, якому менше як три роки з моменту офіційної реєстрації;
  • раніше не отримувати фінансування на пропоновану ідею (інвестиції/гранти) на суму понад €60 тис.
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Таймлайн програми:

  • 24 травня — кінцевий строк подання заявок;
  • 10 червня — оголошення результатів відбору;
  • середина червня — офлайн-знайомство з наставниками та експертами в м. Київ/Львів;
  • червень-листопад — індивідуальна робота з ментором, онлайн-тренінги з підприємництва, маркетингу, брендингу, продажів, фінансів.
Листопад 2024
  • фінальний форум та презентація інвесторам та журі в Києві;
  • нагородження грантами в розмірі €5 тис. та €10 тис. на розвиток власної справи чи стартапу;
  • доступ до міжнародної спільноти та інших програм і можливостей EIT Food 500+ підприємиць та інноваторок в агропромисловому секторі Європи.
Щоб долучитися до програми, потрібно пройти відбір та подати заявку на участь українською мовою до 24 травня 2024 року. Участь у програмі безоплатна. Організатор покриває всі витрати на участь.
Навчання відбуватиметься в форматі онлайн та офлайн — попередньо заплановані три зустрічі в Києві.
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За матеріалами:
Finance.ua
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