Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь — Finance.ua

Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Жінки-підприємиці зможуть отримати кошти на розвиток агропроєкту: як взяти участь, Фото: diia.gov.ua

Українські жінки-підприємиці можуть отримати гранти €5 тис. та €10 тис. на розвиток власної справи в агробізнесі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Українських підприємиць запрошують долучитися до програми менторської підтримки жінок в агробізнесі „Empowering Women in Agrifood“ від EIT Food, який підтримується Європейським Інститутом Інновацій та Технологій (EIT), органом Європейського союзу, і реалізується за підтримки Radar Tech в Україні», — йдеться у повідомленні.

Читайте також В Україні запрацює грантова система оплати вищої освіти: на яку суму можуть претендувати абітурієнти

Кожна учасниця отримає фінансову допомогу в розмірі 1 тис. євро протягом програми на проїзд/проживання під час офлайн-заходів, а найкращі проєкти отримають гранти €5 тис. та €10 тис. на розвиток власної справи.

Про програму

Протягом 6 місяців на 10 обраних учасниць чекає індивідуальна робота з менторами, участь в офлайн подіях та тренінгах, розвиток бізнес-навичок та збільшення партнерських контактів.

Програма реалізується одночасно в різних країнах Європи та об'єднає понад 500 агроінноваторок.

Читайте також Як виробникам дронів отримати пільговий грант від держави — інструкція

«Наша місія — надихнути, навчити та підтримати українських підприємиць на шляху до успіху в бізнесі. Участь в програмі допоможе учасникам здобути необхідні знання для розвитку та масштабування бізнесу, а також розширити мережу корисних контактів», — розповіла директорка інноваційної компанії Radar Tech, експертка з інновацій та розвитку бізнесу, менторка стартапів та підприємців Марія Романова.

Вимоги до претенденток:

ідентифікувати себе жінкою;

бути резиденткою, а у випадку наявності стартапу/компанії мати реєстрацію в Україні;

мати агропродовольчу бізнес-ідею або чинний бізнес, якому менше як три роки з моменту офіційної реєстрації;



раніше не отримувати фінансування на пропоновану ідею (інвестиції/гранти) на суму понад €60 тис.



Таймлайн програми:

24 травня — кінцевий строк подання заявок;

10 червня — оголошення результатів відбору;



середина червня — офлайн-знайомство з наставниками та експертами в м. Київ/Львів;



червень-листопад — індивідуальна робота з ментором, онлайн-тренінги з підприємництва, маркетингу, брендингу, продажів, фінансів.



Листопад 2024

фінальний форум та презентація інвесторам та журі в Києві;

нагородження грантами в розмірі €5 тис. та €10 тис. на розвиток власної справи чи стартапу;

доступ до міжнародної спільноти та інших програм і можливостей EIT Food 500+ підприємиць та інноваторок в агропромисловому секторі Європи.



Щоб долучитися до програми, потрібно пройти відбір та подати заявку на участь українською мовою до 24 травня 2024 року. Участь у програмі безоплатна. Організатор покриває всі витрати на участь.

Навчання відбуватиметься в форматі онлайн та офлайн — попередньо заплановані три зустрічі в Києві.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.