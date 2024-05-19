У ПФУ розповіли, як самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб — Finance.ua
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У ПФУ розповіли, як самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб

Особисті фінанси
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У ПФУ розповіли, як самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб
У ПФУ розповіли, як самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб
Якщо виявлено некоректні відомості в персональних даних в особистому кабінеті, застраховані особи мають можливість подати до Пенсійного фонду України анкету для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстрі застрахованих осіб.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Реєстр застрахованих осіб — що це?

Реєстр застрахованих осіб — це унікальний автоматизований банк даних, у якому створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером.
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У ньому накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат.
Переглянути інформацію, що містить персональні дані, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як сформувати і подати анкету для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб

При виявленні некоректних відомостей в персональних даних в особистому кабінеті, застраховані особи можуть подати до Пенсійного фонду України анкету для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстрі застрахованих осіб.
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В особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ можна сформувати та подати анкету.
Для цього необхідно:
  • авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП (кваліфікованого електроного підпису);
  • у розділі Комунікації з ПФУ обрати пункт Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб;
  • заповнити екранну форму анкети;
  • поставити мітку Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних;
  • прикріпити скан-копію паспорта, а також документів, що підтверджують зміну даних (наприклад, свідоцтво про шлюб, довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків, витяг з реєстру територіальної громади);
  • підписати анкету КЕП. Для цього обрати файл ключа та ввести пароль;
  • натиснути кнопку Відправити до ПФУ. Після надсилання заяви на екрані з’явиться повідомлення Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ;
  • результат обробки заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Після того як фахівець Фонду опрацює анкету, звернення набуде статусу Виконано.
Інструкцію, як змінити персональні дані в Реєстрі застрахованих осіб, дивіться за посиланням.

Зміни для ФОПів у 2024 році

За матеріалами:
Finance.ua
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