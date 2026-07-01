Китай випробував новий тип оптоволокна: швидкість передачі даних сягнула 51,3 Тб/с

China Telecom, Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Company та Dekoli провели польове випробування порожнистої волоконно-оптичної системи передавання даних. Компанії кажуть, що це перший такий тест у реальних умовах, а не в лабораторії.
Під час випробування система передала 1,2 Тб/с на одну довжину хвилі. Загальна пропускна здатність сягнула 51,3 Тб/с на відстані приблизно 206 км без ретрансляторів сигналу.
Тест провели на комерційному транскордонному кабелі з порожнистим сердечником, який учасники проєкту називають найдовшим у світі у своєму класі.
У чому особливість
Головна відмінність такого волокна від звичайного — світло проходить не крізь суцільне скло, а переважно крізь повітря всередині сердечника. Саме це, за задумом технології, має зменшувати затримку і підвищувати ефективність передавання. Команда також описала технічні рішення, які допомогли в тесті.
Серед них — адаптивне керування швидкістю для кожної довжини хвилі, гнучкий розподіл потужності між каналами та нова архітектура підсилення сигналу. Вона дала змогу досягти вихідної потужності до 33,5 дБм і вирівняти якість сигналу в різних діапазонах. Окремо систему оснастили механізмами безпеки: моніторингом аномалій потужності, автоматичним блокуванням і тривожними сповіщеннями.