Китай випробував новий тип оптоволокна: швидкість передачі даних сягнула 51,3 Тб/с Сьогодні 04:41 — Технології&Авто

Загальна пропускна здатність сягнула 51,3 Тб/с

Китайські дослідники успішно провели перше у світі польове випробування порожнистого оптичного волокна, досягнувши рекордної швидкості передачі даних.

Про це пише Interesting Engineering.

Випробовування

China Telecom, Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Company та Dekoli провели польове випробування порожнистої волоконно-оптичної системи передавання даних. Компанії кажуть, що це перший такий тест у реальних умовах, а не в лабораторії.

Під час випробування система передала 1,2 Тб/с на одну довжину хвилі. Загальна пропускна здатність сягнула 51,3 Тб/с на відстані приблизно 206 км без ретрансляторів сигналу.

Тест провели на комерційному транскордонному кабелі з порожнистим сердечником, який учасники проєкту називають найдовшим у світі у своєму класі.

У чому особливість

Головна відмінність такого волокна від звичайного — світло проходить не крізь суцільне скло, а переважно крізь повітря всередині сердечника. Саме це, за задумом технології, має зменшувати затримку і підвищувати ефективність передавання. Команда також описала технічні рішення, які допомогли в тесті.

Серед них — адаптивне керування швидкістю для кожної довжини хвилі, гнучкий розподіл потужності між каналами та нова архітектура підсилення сигналу. Вона дала змогу досягти вихідної потужності до 33,5 дБм і вирівняти якість сигналу в різних діапазонах. Окремо систему оснастили механізмами безпеки: моніторингом аномалій потужності, автоматичним блокуванням і тривожними сповіщеннями.

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