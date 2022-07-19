Китай випробував гіперзвукову ракету Feitian-1 — Finance.ua

Китай випробував гіперзвукову ракету Feitian-1 Вчора 00:22 — Технології&Авто

Команда Школи аеронавтики та астронавтики Північно-Західного політехнічного університету Китаю успішно запустила Feitian-1, ракету з комбінованим циклом (RBCC).

Незважаючи на те, що Китай є одним із трьох головних претендентів на розробку практичної системи гіперзвукової зброї, отримати достовірні дані щодо гіперзвукової програми Китаю вкрай складно. Китай схильний тримати свої проекти в таємниці, і те, що публікується, надходить через контрольовані державою ЗМІ або формулюється в заявах, наприклад, про те, що випробування було для орбітального космічного літака.

Що особливо цікаво у запуску Feitian-1, то це те, що він використовує двигун RBCC, щоб розігнати ракету до швидкості, що перевищує 5 Мах. Двигун RBCC є комбінацією повітряно-реактивного прямоточного повітряно-реактивного двигуна, повітряно-реактивного ГППРД і канальної ракети.

У міру того, як ракета розганяється, двигун перемикається з одного режиму на інший, що дозволяє йому справлятися з потоком повітря, що потрапляє у впускний отвір на більшій і більшій швидкості, а потім перетворюватися на чисту ракету на максимальній швидкості і на великих висотах.

Такий двигун має ряд переваг, головною з яких є те, що йому не потрібно нести стільки окислювача, як звичайній ракеті, тому що він може збирати кисень з повітря, як звичайний двигун. Це дозволяє йому перевозити більше палива чи велике корисне навантаження. Крім того, Feitian-1 може працювати на авіаційному паливі.

За даними Школи аеронавтики та астронавтики Північно-Західного політехнічного університету, двигун RBCC є першим у гіперзвуковому літальному апараті. У повідомленні йдеться, що наземні льотні випробування забезпечили плавний перехід від одного режиму до іншого та виконали очікуване теплове регулювання горловини та згоряння у надширокому діапазоні польоту.

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