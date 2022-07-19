Китай випробував гіперзвукову ракету Feitian-1 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай випробував гіперзвукову ракету Feitian-1

Технології&Авто
887
Команда Школи аеронавтики та астронавтики Північно-Західного політехнічного університету Китаю успішно запустила Feitian-1, ракету з комбінованим циклом (RBCC).
Незважаючи на те, що Китай є одним із трьох головних претендентів на розробку практичної системи гіперзвукової зброї, отримати достовірні дані щодо гіперзвукової програми Китаю вкрай складно. Китай схильний тримати свої проекти в таємниці, і те, що публікується, надходить через контрольовані державою ЗМІ або формулюється в заявах, наприклад, про те, що випробування було для орбітального космічного літака.
Що особливо цікаво у запуску Feitian-1, то це те, що він використовує двигун RBCC, щоб розігнати ракету до швидкості, що перевищує 5 Мах. Двигун RBCC є комбінацією повітряно-реактивного прямоточного повітряно-реактивного двигуна, повітряно-реактивного ГППРД і канальної ракети.
У міру того, як ракета розганяється, двигун перемикається з одного режиму на інший, що дозволяє йому справлятися з потоком повітря, що потрапляє у впускний отвір на більшій і більшій швидкості, а потім перетворюватися на чисту ракету на максимальній швидкості і на великих висотах.
Такий двигун має ряд переваг, головною з яких є те, що йому не потрібно нести стільки окислювача, як звичайній ракеті, тому що він може збирати кисень з повітря, як звичайний двигун. Це дозволяє йому перевозити більше палива чи велике корисне навантаження. Крім того, Feitian-1 може працювати на авіаційному паливі.
За даними Школи аеронавтики та астронавтики Північно-Західного політехнічного університету, двигун RBCC є першим у гіперзвуковому літальному апараті. У повідомленні йдеться, що наземні льотні випробування забезпечили плавний перехід від одного режиму до іншого та виконали очікуване теплове регулювання горловини та згоряння у надширокому діапазоні польоту.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.