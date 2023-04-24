Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям — Finance.ua

Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям Сьогодні 20:44 — Криптовалюта

Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям

Китайські держслужбовці візьмуть участь у пілотній програмі з нарахування зарплат у цифровому юані (e-CNY). Починаючи з травня 2023 року, бюджетникам, які працюють у місті Чаншу, платитимуть заробітну плату лише у цифрових юанях.

Держслужбовцям почнуть перераховуватимуть кошти на гаманці для зберігання віртуальної валюти, випущеної Центральним банком Китаю. За словами представників уряду, CBDC вже інтегровані в різні сервіси, тому працівники зможуть без проблем оплачувати послуги та покупку різних товарів цифровими юанями, наприклад проїзд у громадському транспорті та інтернет.

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Перед владою провінції Цзянсу, в якій знаходиться місто Чаншу, поставлене завдання до 2025-го створити «ефективну та надійну систему управління роботою платіжної платформи на базі цифрових юанів». Для виконання розпорядження Комуністичної партії Китаю, чиновники планують за декілька років перевести бюджетників інших міст Цзянсу на отримання зарплати у CBDC.

Минулого року Народний банк Китаю досяг значних успіхів у популяризації CBDC. Цифровий юань вже використовують у 15 регіонах країни. За 8 місяців сума транзакцій в e-CNY перевищила 100 млрд юанів (близько $ 14.5 млрд).

Нагадаємо — після оприлюднення інформації про початок тестування CBDC у Китаї, уряд США повідомив, що розпочне роботу над запуском національної криптовалюти. Однією з вагомих причин розробки та запуску національної криптовалюти у США стали активні дії Китаю. У Комітеті фінансових послуг США вважають, що запуск китайського CBDC негативно вплине на економіку Америки, тому єдине рішення — діяти на випередження, розробивши власний цифровий долар.

noworries За матеріалами:

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