Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям

Криптовалюта
39
Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям
Китай використовуватиме криптовалюти для виплати зарплатні держслужбовцям
Китайські держслужбовці візьмуть участь у пілотній програмі з нарахування зарплат у цифровому юані (e-CNY). Починаючи з травня 2023 року, бюджетникам, які працюють у місті Чаншу, платитимуть заробітну плату лише у цифрових юанях.
Держслужбовцям почнуть перераховуватимуть кошти на гаманці для зберігання віртуальної валюти, випущеної Центральним банком Китаю. За словами представників уряду, CBDC вже інтегровані в різні сервіси, тому працівники зможуть без проблем оплачувати послуги та покупку різних товарів цифровими юанями, наприклад проїзд у громадському транспорті та інтернет.
Читайте також
Перед владою провінції Цзянсу, в якій знаходиться місто Чаншу, поставлене завдання до 2025-го створити «ефективну та надійну систему управління роботою платіжної платформи на базі цифрових юанів». Для виконання розпорядження Комуністичної партії Китаю, чиновники планують за декілька років перевести бюджетників інших міст Цзянсу на отримання зарплати у CBDC.
Місце для вашої реклами
Минулого року Народний банк Китаю досяг значних успіхів у популяризації CBDC. Цифровий юань вже використовують у 15 регіонах країни. За 8 місяців сума транзакцій в e-CNY перевищила 100 млрд юанів (близько $ 14.5 млрд).
Нагадаємо — після оприлюднення інформації про початок тестування CBDC у Китаї, уряд США повідомив, що розпочне роботу над запуском національної криптовалюти. Однією з вагомих причин розробки та запуску національної криптовалюти у США стали активні дії Китаю. У Комітеті фінансових послуг США вважають, що запуск китайського CBDC негативно вплине на економіку Америки, тому єдине рішення — діяти на випередження, розробивши власний цифровий долар.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.