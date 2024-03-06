Китай встановить систему спостереження на Місяці — Finance.ua
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Китай встановить систему спостереження на Місяці

Технології&Авто
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Китай встановить систему спостереження на Місяці
Китай встановить систему спостереження на Місяці
Китай розробляє проект системи спостереження на Місяці, що базується на досвіді своєї масштабної мережі, відомої як «Skynet». Ця оптична система має забезпечити безпеку майбутньої місячної дослідницької бази.
Місячна версія Skynet складатиметься з безлічі високопродуктивних камер відеоспостереження у видимому світлі або інфрачервоній зоні. Ці камери, вагою всього 100 г кожна, будуть оснащені чіпами зі штучним інтелектом, здатними незалежно ідентифікувати, локалізувати, відстежувати і наводити на підозрілі об'єкти.
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Система виявлення «негайно генерує сигнали тривоги та ініціює відповідні заходи реагування», якщо виявлені «аномалії». Система буде використовуватися на місячній дослідницькій станції, надаючи спостереження в критичних зонах, які потребують безперервного 360-градусного моніторингу.
Цей крок несе свої технічні труднощі, такі як забезпечення мінімального терміну служби місячних камер 10 років за умов екстремальних температурних локаціях. Незважаючи на виклики, китайські інженери та вчені сподіваються, що досвід із проектом Skynet допоможе їм створити ефективну систему моніторингу Місяця.
За матеріалами:
internetua.com
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