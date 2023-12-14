Blue Origin уперше за 15 місяців проведе запуск ракети з вантажем — Finance.ua

Blue Origin уперше за 15 місяців проведе запуск ракети з вантажем Сьогодні 01:45 — Технології&Авто

Blue Origin уперше за 15 місяців проведе запуск ракети з вантажем

Ракета-носій New Shepard компанії Blue Origin, яку заснував мільярдер Джефф Безос, вже 18 грудня спробує здійснити перший за останні 15 місяців політ із вантажем на борту.

Про це повідомляє Space.com.

«Ми плануємо запуск нашої наступної місії New Shepard з корисним навантаженням, коли відкриється вікно для запуску 18 грудня», — оголосила Blue Origin.

Місія NS24 включатиме перевезення 33 наукових і дослідницьких корисних вантажів, а також 38 000 листівок для фонду Сlub for Future у космос.

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Зазначається, що компанія, яку заснував Джефф Безос з Amazon, не здійснювала польоти New Shepard після того, як ракета вибухнула під час дослідницького польоту NS23 без екіпажу 12 вересня 2022 року.

New Shepard — це суборбітальна пілотована ракета-носій багаторазового використання з вертикальним зльотом і вертикальною посадкою. Blue Origin використовує її для доставки людей і корисних вантажів у суборбітальний космос.

На сьогодні вона здійснила вже 23 запуски, з яких шість разів з людьми на борту.

Укрінформ За матеріалами:

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