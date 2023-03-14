Китай відкриває кордони для туристів та відновлює видачу віз після пандемії — Finance.ua

Китай відкриває кордони для туристів та відновлює видачу віз після пандемії Сьогодні 19:31 — Світ

Китай відкриває кордони для туристів та відновлює видачу віз після пандемії

Китай у середу 15 березня знову відкриє свої кордони для туристів і відновить видачу всіх віз у середу після трирічної зупинки нас час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що будуть відновлені всі типи віз. Безвізовий в’їзд також буде відновлено в таких місцях, як острів Хайнань, а також для круїзних лайнерів, які в’їжджають у Шанхай, для яких не вимагалася віза ще до пандемії коронавірусу.

Іноземцям, які мають дійсні візи, що були видані до 28 березня 2020 року, буде відповідно також дозволено в’їзд до КНР.

Наразі не уточнюється, чи будуть потрібні сертифікати про вакцинацію або негативні тести на COVID-19, але речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив журналістам, що Китай «оптимізував заходи для дистанційного тестування людей, які приїжджають до Китаю з відповідних країн», дозволивши тестування на антиген перед посадкою замість тестування нуклеїнових кислот.

Як пише AP, Китай є однією з останніх великих країн, яка відкрила свої кордони для туристів. Оголошення про відкриття кордонів у вівторок було зроблено після того, як у лютому було оголошено про «вирішальну перемогу» над COVID-19.

Що відомо про скасування політики «нульового COVID» у Китаї

Як оголосила у Китаї Національна комісія з охорони здоров’я, з 8 січня COVID-19 був офіційно понижений до інфекційного захворювання класу В. Після майже трьох років закритих кордонів, Китай знову стане відкритим для тих, хто має робочі, навчальні візи та для туристів.

Зняття обмежень щодо COVID-19 означає, що карантин буде скасовано, але прибуваючим мандрівникам все одно потрібно буде пройти ПЛР-тест. Обмеження на щоденну кількість рейсів, дозволених до Китаю, також буде скасовано.

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