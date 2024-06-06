Китай таємно вербує пілотів західних винищувачів, — Financial Times Сьогодні 17:32

США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія спільно попередили, що Народно-визвольна армія Китаю «агресивно вербує» західних пілотів винищувачів.

Як пише Financial Times , Національний центр контррозвідки та безпеки (NCSC) США та його партнери з мережі обміну розвідувальними даними Five Eyes випустили попередження, що Китай продовжує вербувати чинних і колишніх пілотів із США та країн НАТО, попри спроби заблокувати цю практику.

Китай вербує західних пілотів

«Щоб подолати свої недоліки, армія Китаю агресивно залучає західних військових талантів для навчання своїх авіаторів, використовуючи приватні фірми по всьому світу, які приховують свої зв’язки з КНР і пропонують новобранцям непомірні зарплати», — сказав Майкл Кейсі, директор NCSC.

Занепокоєння з цього приводу посилилося після того, як у 2022 році стало відомо про те, що приватна школа Test Flying Academy of South Africa використовувала понад два десятки пілотів військово-повітряних сил, флоту та армії Великобританії у відставці для допомоги в навчанні китайських військових пілотів.

Кейсі сказав, що західні партнери нещодавно досягли певних успіхів у запобіганні вербування, але зусилля Китаю продовжують «розвиватися у відповідь». Він сказав, що попереджувальний бюлетень мав на меті висвітлити постійну загрозу та стримати західних пілотів від допомоги Китаю.

«Для деяких колишніх військових пілотів можливість знову літати на екзотичних винищувачах може бути приваблюючою, тим паче, якщо це супроводжується високою зарплатою», — сказав один американський чиновник.

У бюлетені Five Eyes сказано, що вербувальники використовували «мерзенні методи вербування», які приховували причетність китайських військових. Вербувальники також націлювалися на бортінженерів, персонал центру повітряних операцій та експертів, які розуміються на військовій тактиці.

У рамках навчання китайці намагалася отримати знання про сучасну західну авіацію та тактику, яка може бути використана, наприклад, у конфлікті навколо Тайваню.

У бюлетені говориться, що вербувальники пропонували вигідну оплату за роботу в Китаї, Південній Африці та інших країнах. Західних пілотів шукали також через хедхантерів і професійні мережеві сайти.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.