Китай став головним торговим партнером Казахстану замість росії — Finance.ua

Китай став головним торговим партнером Казахстану замість росії Сьогодні 09:15

Китай став головним торговим партнером Казахстану замість росії. І, за словами аналітиків, позиція Китаю буде тільки зміцнюватися.

Про це повідомляє казахське інформагентство Inbusiness . «Основним торговим партнером для Казахстану десятиліттями була рф.

Однак російсько-українська війна, санкції та нові геополітичні реалії зламали цей баланс. До початку червня цього року частка Китаю у зовнішній торгівлі Казахстану досягла 19,2%, вперше обійшовши показники казахстансько-російської торгівлі. Вага Росії в зовнішньоторговельних операціях з Казахстаном склала 18,8%", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зростання торгівлі Казахстану з Китаєм почалося в минулому році. Якщо рф приросла за цей період у зовнішньоторговельних операціях на $1,5 млрд, то КНР — на $6,2 млрд.

А з січня по травень цього року торговий оборот Казахстану з КНР склав $10,7 млрд. Для порівняння, за аналогічний період минулого року обсяг взаємної торгівлі становив $8,8 млрд.

«Аналіз показує, що Китай вийшов на перше місце за рахунок зростаючого експорту. Піднебесна поставляє в Казахстан техніку (смартфони/ноутбуки), одяг і автозапчастини. Майже $11 млрд не межа, очікується позитивна динаміка у взаємній торгівлі завдяки підписанню Угоди про безвізовий режим між двома країнами», — зазначає інформагентство.

Аналітики підкреслили, що тенденція буде наростати через модернізацію, розширення і будівництво прикордонної транспортної залізничної та наземної інфраструктури між Казахстаном і Китаєм. Обсяг вантажоперевезень між країнами вже зростає майже на 50% у фізичному вираженні.

УНІАН За матеріалами:

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