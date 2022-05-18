Китай різко скоротив експорт технологій у рф на тлі санкцій США - The Washington Post — Finance.ua
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Китай різко скоротив експорт технологій у рф на тлі санкцій США - The Washington Post

Вчора 12:27Казна та Політика
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Китай вдвічі скоротив експорт технологій до російської федерації після введення санкцій урядом США. Міністр торгівлі США Джина Раймондо вважає, що Пекін насторожений щодо порушення торгових заборон.
Про це пише The Washington Post.
Так, обсяги постачання ноутбуків з Китаю в росію в березні впали на 40% в порівнянні з попереднім місяцем, а експорт смартфонів впав на дві третини. Крім того, експорт обладнання телекомунікаційних мереж з Китаю знизився на 98%.
Досі Пекін офіційно не спростував, але і не підтвердив намір допомогти росії обійти західні санкції. У свою чергу США можуть накласти обмеження на продаж технологій китайським компаніям.
Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на переробку сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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