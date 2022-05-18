Китай різко скоротив експорт технологій у рф на тлі санкцій США - The Washington Post — Finance.ua

Так, обсяги постачання ноутбуків з Китаю в росію в березні впали на 40% в порівнянні з попереднім місяцем, а експорт смартфонів впав на дві третини. Крім того, експорт обладнання телекомунікаційних мереж з Китаю знизився на 98%.
Досі Пекін офіційно не спростував, але і не підтвердив намір допомогти росії обійти західні санкції. У свою чергу США можуть накласти обмеження на продаж технологій китайським компаніям.
Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на переробку сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.